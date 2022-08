Zuckerberg tornou-se o cabo eleitoral mais cobiçado do mundo

Com a campanha eleitoral oficialmente na rua, a temperatura nos caldeirões políticos aumentou. E, assim como aconteceu em 2018, o vencedor para o cargo de presidente da República será decidido, em grande parte, com o apoio das redes sociais. A diferença é que, nesses quatro anos, os principais atores dessa disputa aprenderam a manipular ainda mais esse recurso, para que suas mensagens cheguem aos eleitores de maneira contundente.

Resta saber se o resto da sociedade consegue lidar com as consequências disso.

As plataformas digitais também entenderam seu papel determinante nesse cenário, tanto pela sua capacidade de influenciar os eleitores, quanto pelos efeitos que têm nisso. A última eleição presidencial americana escancarou o problema, deixando os Estados Unidos rachados ao meio até hoje, 19 meses após a catastrófica invasão do Congresso americano por seguidores do ex-presidente Donald Trump. Graças à incapacidade das plataformas digitais de lidar com as fake news e o discurso de ódio, aquelas pessoas ainda acreditam que Trump teve sua reeleição roubada, a ponto de tentar impedir à força a confirmação da vitória de Joe Biden.

Agora, a menos de dois meses do primeiro turno das eleições brasileiras, é legítimo questionar se as redes sociais aprenderam algo com isso, e o que nós podemos aproveitar da experiência americana.

Veja esse artigo em vídeo:

Essas empresas parecem estar dispostas a colaborar para que o cenário americano não se repita por aqui. Tanto que a Meta (controladora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp), o Google (dono do YouTube), o TikTok, o Twitter e o Kwai firmaram um acordo de colaboração com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em fevereiro. O LinkedIn (pertencente à Microsoft) se juntou a eles em março e o Spotify fez o mesmo em maio. O Telegram veio na sequência, após ser ameaçado de ser banido do país, por não combater notícias falsas e discurso de ódio.

Os acordos não garantem, entretanto, o fim desse conteúdo. “É muito mais uma boa vontade de dizer que estarão mais a postos para tentar cumprir rapidamente as decisões judiciais”, explica Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). “A legislação eleitoral tem prazos muito curtos, alguns até em horas, justamente pela importância e urgência do tema”, explica.

O TSE não tem como verificar ativamente se as plataformas estão cumprindo o acordo, e nem é assim que funciona. A Justiça, por padrão, age após ser acionada por outros agentes da sociedade, como a polícia, advogados e até cidadãos. “Se tiver uma situação em que o acordo escandalosamente está sendo descumprido –e a mídia acaba repercutindo isso– isso chega ao conhecimento Tribunal, e aí existe esse tipo de ação”, explica Crespo. Ainda assim, isso se limita basicamente a pedidos de colaboração às plataformas, por exemplo para removerem rapidamente conteúdos comprovadamente nocivos.

De toda forma, criou-se uma expectativa de que as plataformas digitais atuassem fortemente para combater tais publicações. Mas não é o que está acontecendo.

As empresas se esquivam de detalhar o investimento em equipes e tecnologias (especialmente inteligência artificial) adotadas para essa finalidade. Devido ao enorme volume de conteúdo publicado pelos seus usuários, os algoritmos fazem a primeira filtragem do que é inapropriado, mas pessoas são necessárias para verificar casos duvidosos e calibrar o sistema. Ambos são necessários para um combate eficiente.

Relatório divulgado recentemente por pesquisadores do INCT.DD (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital), da UFBA (Universidade Federal da Bahia), demonstra que, apesar do memorando entre essas empresas e o TSE, seus sistemas ainda apresentam muitas brechas que são exploradas pelos propagadores de notícias falsas. Além disso, em muitos casos, esses conteúdos, mesmo identificados, não são removidos, tendo apenas o seu alcance restringido.

Aí reside uma das grandes críticas internacionais a essas plataformas. Por piores que sejam, esses conteúdos geram enorme audiência, o que é bom para seu negócio. Logo, se eles fossem todos eliminados, isso iria contra seus interesses comerciais.

O “ouro do bandido”

Frances Haugen confirma isso. A ex-gerente da equipe de integridade cívica do Facebook ficou famosa em outubro, ao dizer que a empresa conscientemente coloca seus lucros à frente do bem-estar de seus usuários, no escândalo conhecido por “Facebook Papers”. “Quando recompensamos o engajamento ao invés de comunicação construtiva, ao invés de colaboração, acabamos dando mais alcance às ideias mais extremas”, disse.

Em julho, ela participou de uma audiência pública da Câmara dos Deputados sobre o tema. Lá explicou que, por isso, essas empresas não são tão transparentes. Haugen acusou a Meta de se empenhar mais no combate a conteúdos nocivos onde sofre mais risco de ser regulamentada, como os Estados Unidos. Por isso, depois da eleição americana, teria sobrado pouco daquela estrutura de combate à desinformação para o Brasil. Explicou ainda que os sistemas de inteligência artificial são menos eficientes para idiomas que não o inglês.

Tudo isso facilita a vida de quem se beneficia das fake news. Para tornar o cenário ainda mais desafiador, eles usam plataformas de uma empresa para promover conteúdos em serviços de concorrentes, como destacar no Telegram vídeos com desinformação no YouTube. Como são concorrentes, eles não trabalham juntos nesse combate, e a Justiça não tem mecanismos para fazer tal verificação cruzada.

Quero crer que Mark Zuckerberg não pensava em nada disso quando criou o Facebook em seu dormitório estudantil de Harvard, em 2004. Mas é inegável o poder de convencimento que essas empresas têm sobre bilhões de usuários. Ainda que elas não atuem politicamente, suas ferramentas se prestam a pessoas inescrupulosas, criando uma máquina de mentiras quase perfeita, sem precedentes na humanidade.

De certa forma, essas empresas se tornaram muito mais poderosas que os países onde atuam. “Eu acredito que tamanho poder precisa, de alguma forma, ser regulado”, afirma Crespo. Mas o professor explica que isso não pode ser feito de modo a censurar ou a coibir a inovação. Além disso, ele lembra que leis que tentam regular tecnologias de maneira muito detalhada acabam ficando obsoletas rapidamente.

Por tudo isso, a menos de dois meses das eleições, a colaboração entre as big techs e o TSE não está conseguindo conter o esperado aumento do discurso de ódio, da intolerância e de todo tipo de notícias falsas nas plataformas digitais. Parte da sociedade assiste atônita à escalada da violência explícita e até de discursos a favor de um golpe militar.

Que saudades dos tempos em que as redes sociais eram usadas apenas para atividades saudáveis, como encontrar amigos. Só espero que elas não levem o Brasil ao mesmo abismo em que jogaram a sociedade americana.