Eles só entendem dessa maneira…

O corporativismo reinante no meio político – novamente explicitado ontem com o socorro prestado ao senador Aécio Neves pelos seus pares – está longe de poder ser considerado um fenômeno inaudito. Há muito que as castas mais poderosas do país, incluindo aí o judiciário, demonstram perfeita harmonia quando se trata de defender o status quo.

O incômodo da população, entretanto, não pode perder o viço. Muito pelo contrário, cabe ao cidadão responder da única maneira eficiente: deixando de apostar em quem não merece.

Pois, para aqueles que rangeram os dentes ontem, e provavelmente também em inúmeros outros momentos, segue uma lista preciosa, de senadores que terão os seus mandatos encerrados no ano que vem.

Nem todos são farinha do mesmo saco, é claro, mas a fartura de Barbalhos, Aécios, Jucás e Lobões; de Gleisis, Vanessas, Calheiros e Requiões, não permite dúvidas: em 2018, há condições para se fazer uma bela faxina.

Aécio Neves PSDB-MG Airton Sandoval PMDB-SP Ana Amélia PP-RS Ângela Portela PDT- RR Antonio Carlos Valadares PSB-SE Armando Monteiro PTB-PE Ataídes Oliveira PSDB-TO Benedito de Lira PP-AL Cássio Cunha Lima PSDB-PB Cidinho Santos PR-MT Ciro Nogueira PP-PI Cristovam Buarque PPS-DF Dalirio Beber PSDB-SC Edison Lobão PMDB-MA Eduardo Amorim PSDB-SE Eduardo Braga PMDB-AM Eduardo Lopes PRB-RJ Eunício Oliveira PMDB-CE Flexa Ribeiro PSDB- PA Garibaldi Alves Filho PMDB-RN Gleisi Hoffmann PT-PR Hélio José PROS-DF Humberto Costa PT-PE Ivo Cassol PP-RO Jader Barbalho PMDB-PA João Alberto Souza PMDB-MA João Capiberibe PSB-AP Jorge Viana PT-AC José Agripino DEM-RN José Medeiros PODE-MT José Pimentel PT-CE Lídice da Mata PSB-BA Lindbergh Farias PT-RJ Lúcia Vânia PSB-GO Magno Malta PR-ES Marta Suplicy PMDB-SP Paulo Bauer PSDB-SC Paulo Paim PT-RS Pedro Chaves PSC-MS Raimundo Lira PMDB-PB Randolfe Rodrigues REDE-AP Regina Sousa PT-PI Renan Calheiros PMDB-AL Ricardo Ferraço PSDB-ES Roberto Requião PMDB-PR Romero Jucá PMDB-RR Sérgio Petecão PSD-AC Valdir Raupp PMDB-RO Vanessa Grazziotin PCdoB-AM Vicentinho Alves PR-TO Waldemir Moka PMDB-MS Walter Pinheiro S/Partido-BA Wilder Morais PP-GO Zeze Perrella PMDB-MG