11/11/11 será nesta sexta-feira

Pessoal,

Esta sexta-feira será 11/11/11. Para marcar a coincidência de números no calendário, resolvemos propor uma brincadeira para vocês: vamos fazer uma galeria de fotos sobre os “números 11” que vemos no dia-a-dia? Gostaríamos que vocês mandassem essas fotos, tiradas por vocês mesmo. Pode ser com câmera simples, o que importa é a originalidade e o olhar particular de cada um.

O que fotografar? Pode ser um 11 numa propaganda, no número de uma casa, no cardápio do restaurante, no preço de um produto no supermercado, na placa de uma estrada…

Importante: por favor, mandem as imagens até esta quinta-feira, dia 10, para termos tempo de selecionar e montar a galeria. Para onde mandar? E-mail estadao@gmail.com. Topam?

Ah, informem nome completo, cidade e local onde foi tirada a foto para facilitar o processo.

Abaixo, algumas ideias para inspirar vocês: