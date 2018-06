Qual é seu quadrinho preferido? Conte para nós!

Na próxima quinta-feira, 30 de janeiro, completa-se 145 anos da publicação da primeira história em quadrinhos brasileira. Em 1869, foi publicada As aventuras de Nhô Quim na revista Vida Fluminense, com desenhos de Ângelo Agostini. A data foi instituída como Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos pela Associação de Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo.

Para marcar da data, vamos preparar um material especial sobre quadrinhos. E você está convidado a participar: diga nos comentários qual é o seu quadrinho preferido. Pode ser nacional ou estrangeiro. Se você tiver uma foto da capa ou de um trecho de sua história preferida, mande para nós pelo Instagram com a hashtag #EstadaoQuadrinhos – ou, se preferir, publique o link nos comentários abaixo.

Sua foto ou comentário poderá fazer parte deste especial, que será publicado na próxima quinta-feira no site do Estadão e em nossa página no Facebook. Participe!