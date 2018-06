2013: brasileiros trabalharam até este mês só para pagar os impostos do ano

Todos os seus salários de janeiro a maio vão servir para pagar os impostos de 2013. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), neste ano, serão necessários nada menos que 150 dias de trabalho para poder quitar as dívidas com o fisco. Isso representa, em média, 41,08% da renda bruta do trabalhador.

Na década de 70, eram necessários 76 dias. Na de 80, 77. Na de 90, 102. Segundo informa a Exame, o estudo Dias Trabalhados para pagar Tributos levou em conta a “tributação incidente sobre rendimentos, formada pelo Imposto de Renda Pessoa Física, contribuições previdenciárias e sindicais; tributação sobre o consumo de produtos e serviços, como PIS, COFINS, ICMS, entre outros e a tributação sobre o patrimônio, onde se incluem IPTU, IPVA. As taxas de limpeza pública, coleta de lixo, emissão de documentos e contribuições, como no caso da iluminação pública também são consideradas”.

Foto: Gary McGovern/Flickr/Creative Commoms