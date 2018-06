A questão foi uma provocação, diz professor de Filosofia autor da prova

Uma prova de Filosofia gerou polêmica nas redes sociais esta semana ao citar a cantora Valesca Popozuda como “grande pensadora contemporânea” e seu hit Beijinho no Ombro. A questão, aplicada a alunos do Centro de Ensino Médio 3 de Taguatinga, no Distrito Federal, foi reproduzida e duramente criticada em páginas da internet.

A questão perguntava: “Segundo a grande pensadora contemporânea Valesca Popozuda, se bater de frente é: A – tiro, porrada e bomba; B – é só beijinho no ombro; C – recalque; D – é vida longa”. Ela foi elaborada pelo professor Antônio Kubitschek, que leciona Filosofia há 19 anos.

Segundo o educador, a questão foi elaborada de forma irônica para chamar a atenção dos alunos e da própria imprensa para a construção de valores na sociedade atual. O tema, inclusive, já havia sido discutido em aula outras vezes. “A prova foi uma provocação. Recebemos várias críticas e muitas pessoas nem sabem o conteúdo da prova. Colocaram (a Valesca) como um ser que não é pensante, só porque é mulher e funkeira. Se fosse o Mano Brown ou o Gabriel, o Pensador, não teria dado esta polêmica”, reclama.

O professor conta que a questão passou pela coordenação do centro educacional e foi aprovada antes de ser impressa. Os alunos também não contestaram o método de avaliação. “Eles riram, entenderam a provocação e fizeram a prova normalmente”, explica Kubitschek, que ainda não corrigiu o exame, mas acredita que 80% acertaram a resposta.

A repercussão foi tanta que o professor não conseguiu dar aula nesta manhã por causa do assédio de jornalistas e pessoas que viram a postagem. A própria Valesca Popozuda chegou a comentar sobre o assunto nas redes sociais. Pelo Facebook, ela disse que se sentiu honrada pela homenagem e reclamou das críticas, as quais ela culpa o preconceito à música funk. “Ela entrou bem na discussão e entendeu a polêmica que quisemos gerar. Foi positivo por levantar uma discussão dos valores na sociedade”, conta o professor.

No Facebook, Valesca Popozuda disse que se sentiu honrada com questão. “Se fosse um trecho de qualquer música de MPB ou qualquer música americana que tanto é valorizada por nós, será que fariam a mesma polêmica?”, escreveu a cantora.

