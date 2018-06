Acusado de esconder maconha, estudante é forçado a revelar cueca de super-homem

Um estudante está processando uma escola nos EUA por ter sido forçado a se despir na frente dos colegas depois de ser acusado de esconder maconha dentro da roupa. Segundo o adolescente, o incidente foi humilhante e traumatizante, sobretudo porque durante a ‘revista’ um item específico do vestuário chamou muito a atenção: ele usava uma cueca do Super-homem.

“Esta situação quebrou as mais profundas bases de educação do meu filho porque para aprender ele precisa acreditar que o que as escolas estão tentando ensinar é certo, e agora ele questiona isso depois que tiraram sua roupa e sua dignidade”, disse a mãe do menino.

(Via Daily Mail)