Adele chega a 2 milhões de discos vendidos no iTunes

Reprodução/BBC Brasil

Após mostrar o dedo do meio para as câmeras do Brit Awards 2012 anteontem, Adele continua mostrando a que veio. Ela bateu, nesta semana, a marca de 2 milhões de ‘21′s vendidos pela loja virtual iTunes. O número nunca tinha sido alcançado por nenhum artista.

O duplo-platina do 21 foi apenas um dos recordes de fevereiro: o disco também chegou a 21ª semana consecutiva em primeiro lugar no ranking da Billboard. Isso faz com que a cantora ultrapasse o Bodyguard, de Whitney Houston, entre os discos que ficaram por mais tempo no topo da lista.

(Via Huffington Post)