Foto: Reprodução

Uma menina de 16 anos foi barrada do colégio em Uberaba (MG) depois de tingir o cabelo nas férias. A história repercutiu nas redes sociais depois de ela e seu pai terem se pronunciado pela internet. Alunos do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Triângulo Mineiro organizaram hoje na porta do colégio um protesto, que não foi aderido pelos estudantes da própria escola: eles alegaram ter medo de serem expulsos pela manifestação.

(Via G1)