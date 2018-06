Adolescente ganha US$ 600 por hora para se passar por Justin Bieber

Você se parece com Justin Bieber? Já pensou em ser um sósia do astro pop? Um adolescente de 17 anos está ganhando até US$ 600 por hora para se passar pelo cantor nos Estados Unidos, segundo a agência de notícias UPI.

Anthony de la Torre, de Ohio (EUA), disse ter assinado contratos com duas agências depois de ter sido confundindo muitas vezes com Bieber. “Sinceramente, não é o emprego dos meus sonhos, mas ainda assim é divertido ir a festas se passando por ele”, afirmou. “É bem engraçado deixar um monte de crianças doidas.”

Toparia?