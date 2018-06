‘Águas de Março’ completa 40 anos

Elis e Tom, por Fernando Duarte

Foi em março de 1972 que Tom Jobim, isolado numa casa de campo por recomendação médica, sentou-se ao piano para compor ‘Águas de Março’. A música seria lançada dois meses depois, num CD brinde da revista ‘O Pasquim’. Além de ‘Águas’, o álbum trazia ‘Matita Perê’ e ‘Tempo do mar’, e foi considerado ‘complexo’ pela crítica.

Só dois anos depois desse lançamento é que ‘Águas de Março’ teve reconhecimento do público, com o lançamento da versão cantada por Tom Jobim e Elis Regina, no disco Elis & Tom. O músico a compôs depois de ter decidido parar de beber e fumar, conforme contou o filho Paulo Jobim ao UOL. Paulo lembra que, quando foi apresentado à música, ficou impressionado com a sua grandiosidade.

No ‘Elis & Tom’, o encarte do álbum, escrito pela pimentinha, dizia: “Ganhei de presente um encontro com Tom. Foram momentos vividos por duas pessoas muito tensas, que só conseguem descontrair através da música”.

