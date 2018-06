Alerta de pouso de emergência é transmitido por engano a passageiros

“Por favor, preparem-se para um pouso de emergência na água”. Foi assim que os passageiros de um voo da British Airways, entre Miami e Londres, entraram em pânico. Alguns choraram. Outros, perplexos, tentaram confortar os filhos. Mas logo em seguida a aeromoça veio para avisar que a mensagem havia sido disparada por engano. De acordo com os passageiros, a empresa não deu mais informações sobre o ocorrido. O porta-voz da companhia aérea, no entanto, teria conversado pessoalmente com os passageiros: “Gostaríamos de pedir desculpas aos que estavam no voo por termos causado injustificada preocupação.”

(Via Mail Online)