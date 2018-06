Americano lança livro em mandarim sobre sua experiência na faculdade aos 8 anos

Foto: Reprodução

Moshe Kai Cavalin tem 14 anos e se prepara para a graduação na Universidade da Califórnia no fim do ano. Ele já possui dois diplomas em Artes pela pela East Los Angeles Community College, que começou a cursar quando tinha 8 anos. Agora, lança We Can Do (Nós podemos fazer, em inglês), em que conta a experiência acadêmica na infância.

Com 100 páginas, o livro funciona como um guia para outras crianças que também queiram entrar na faculdade cedo. “Não precisa ser um gênio, basta estudar bastante e você pode conquistar tudo”, garante. Cavalin assiste somente 4 horas de televisão por semana, é fã de futebol, artes marciais e mergulho e não diz não sentir pressionado pelos pais.

O livro começou a ser escrito em 2008, mas Moshe queria lançá-lo em chinês, por isso demorou a publicá-lo. Ele mesmo traduziu para o mandarim.

