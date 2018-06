O Anonymous anunciou que hoje, 5 de novembro, é o ‘Dia Mundial de Resistência e Rebelião contra a Corrupção do Governo e da Tirania’. O grupo criou o evento “MarchaMilhões de Máscaras – #OpVendetta“. No Twitter e no Facebook, o Anonymous Brasil anunciou o início das ações com a divulgação dos e-mails da assessoria parlamentar da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da prefeita da cidade de Abaetetuba (PA), Francineti Carvalho.

