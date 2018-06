Antigo ator de ‘Tarzan’ é preso por possuir dois tigres e uma pantera em casa

A polícia da Flórida prendeu o ator Steve Sipek, ator que atuou como ‘Tarzan’, após ter revogado a sua licença para ter animais selvagens e, mesmo assim, ele ter mantido os animais em casa. Sipek parece ter gostado do seu personagem. Depois de ter sido salvo de um incêndio no set de filmagem de ‘Tarzan and the Brown Prince’ por um leão adestrado, ele prometeu defender os felinos, e adotou dois tigres – ‘Bo’ e ‘Little’ – e uma pantera.

Ele chegou a declarar que deixava um dos tigres entrar em casa, e que eles eram “bons de abraçar quando estava muito frio”. Os animais que o ator tinha em seu quintal são considerados como os mais arriscados para a convivência em sociedade. Não é à toa que Sipek tinha uma placa próxima aos felinos: “Quem ultrapassar será comido”. Já pensou?

(Via Daily Mail)