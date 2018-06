Aplicativo permite que usuário mostre quando e em que posição fez sexo

Marcar em que lugar você esteve parece pouco perto das possibilidades do ijustmadelove.com. Através desta rede, é possível apontar o local em que você acabou de fazer sexo, indicar as posições do ato e até dar a sua avaliação sobre a performance. Disponível em apps para iPhone e Android, além do site convencional, o site mostra, nos marcadores, se as relações foram hetero ou homossexuais, e estatísticas comparando o desempenho dos usuários. A premissa do ijustmadelove é simples: conte para as pessoas o seu recente feito, e todos ficarão com inveja. Que tal aderir?