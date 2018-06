Aplicativos do Facebook permitem que o usuário veja quem o excluiu e faça filmes da sua história de vida

Foto: Reprodução

Sua lista de amigos no Facebook de repente diminuiu? Você pode ter sido deletado por algum contato. O Unfriend Finder anuncia, com um -1, quando alguém o excluiu da lista e quando não aceitou a sua solicitação de amizade. O aplicativo pode ser instalado no Chrome, Firefox, Explorer e Safari. Um alerta na barra azul do Facebook indicará quando você perdeu um amigo.

Já o Timeline Movie Maker é uma ferramenta interessante para quem ainda não se adaptou à linha do tempo do Facebook. Ela permite que, em poucos cliques, o usuário crie um pequeno filme da sua vida, destacando fotos e acontecimentos com a trilha sonora que desejar. O programa é uma parceria do Facebook com a empresa Definition 6, e tenta tornar o novo formato do site mais amigável para os adeptos da antiga versão.

(via Daily Mail e G1)