Após Lamborghini Aventador, Ferrari FF vira viatura de polícia em Dubai

Policiais de Dubai podem se gabar de ter as viaturas mais luxuosas do mundo. Há 10 dias, o badaladíssimo Lamborghini Aventador, que custa cerca de R$ 880 mil no exterior, foi anunciado na frota. Agora é a vez da Ferrari FF, que sai por “míseros” R$ 500 mil lá fora.

Segundo a AFP, será usado por policiais mulheres e é um sinal de recuperação econômica local.

Abaixo, um vídeo divulgado pelo governo de Dubai mostrando a reação das pessoas com as viaturas de luxo.