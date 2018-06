Hoje foi um bom dia para a Apple. A empresa da Califórnia atingiu seu maior valor de capitalização no mercado: US$ 460 bilhões. Com isso, deixou para trás seus dois maiores rivais somados, Microsoft (US$ 256 bilhões) e Google (US$ 198 bilhões). Recentemente, a Apple já havia alcançado outro feito notável, ultrapassando o valor de mercado da petroleira Exxon Mobil.

(Via Wall Street Journal)