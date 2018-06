Apple perde posto de empresa mais valiosa do mundo

Foto: Reprodução/CBS – 23/01/2013

Depois de perder US$ 60 bilhões em apenas um dia, o recorde em quatro anos, a Apple deixou de ser a empresa mais valiosa do mundo nesta sexta-feira. Foi ultrapassada pela Exxon, que vale US$ 416,5 bilhões. A empresa fundada por Steve Jobs perdeu mais US$ 10 bilhões e agora está com valor de US$ 413,7 bilhões. As informações são do Los Angeles Times.

Analistas apontam que a culpa é do fraco desempenho na venda do iPhone 5. O analista Peter Misek, da Jefferies & Co., disse à Reuters que a desaceleração do iPhone é “real e material” e deve permanecer. “Achamos que a Apple está perdendo as guerras em tamanho de tela”, disse, assinalando que a demanda está migrando das telas de 3,5 e 4 polegadas para aquelas de 5 polegadas oferecidas por rivais como Samsung, HTC e Nokia.

Alguns analistas têm questionado a estratégia da empresa de apostar sua fortuna em um único celular, enquanto outros afirmaram que uma versão mais barata do iPhone poderia compensar a perda de participação de mercado.