Assistir a filmes tristes deixa alegre, aponta estudo

Foto: Reprodução

Segundo pesquisadores da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, assistir a filmes tristes deixa as pessoas mais felizes. Um teste com 361 pessoas pediam que eles escrevessem como se sentiam depois de assistir a ‘Desejo e Reparação’ (2007). Os textos valorizavam as pessoas que os voluntários tinham ao seu redor: ao ficar triste pelo filme, eles acabavam agradecidos pela vida que tinham.

“As pessoas parecem usar as tragédias ficcionais para refletir sobre a importância de seus próprios relacionamentos, e ficam grata”, disse a coordenadora Silvia Knobloch-Westerwick. E você, o que sente ao assistir filmes tristes?

(Via Super)