Ator que fez ‘Harry Potter’ diz que bebia até desmaiar aos 20 anos

Foto: Reprodução

Ex-viciado em álcool, o ator Daniel Radcliffe contou numa entrevista que “apagava” quase todas as vezes em que bebia. Disse também que foi a partir dos 18 anos que começou a se tornar dependente, quando ainda estava gravando o sexto filme da série, Harry Potter e o Enigma do Príncipe: “Eu vivia com um medo constante de ser apresentado à pessoas, do que poderia dizer para elas, do que poderíamos fazer quando saíssemos. Então ficava na minha casa sozinho, por dias, e bebia.”

Os paparazzis não o flagraram na época das bebedeiras, o que considera uma sorte. Amigos o diziam que ele poderia ter um problema sério com seus excessos, mas ele só conseguiu ajuda quando entendeu que estava realmente passando por dificuldades com o vício, segundo entrevista para a Shortlist Magazine. Desde os 11 anos, Radcliffe é mundialmente conhecido por interpretar Harry Potter.

(Via Telegraph)