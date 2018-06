Atrizes que ganham Oscar se divorciam mais cedo, aponta estudo

Além de serem atrizes, o que Bette Davis, Halle Berry e Kate Winslet têm em comum? As três ganharam Oscars. E se divorciaram. Os pesquisadores da Universidade de Toronto constataram que as chances de uma atriz que ganhou o Oscar se divorciar são 63% maiores do que a de uma que não ganhou a estatueta.

A pesquisa mostrou também que o casamento das atrizes premiadas dura, em média, 4,3 anos, enquanto o das que não ganham sobrevivem por 9,5 anos. Os casamentos dos atores que concorreram ao Oscar não têm diferenças significativas quanto ao tempo até o divórcio. Será uma característica machista de Holywood?

(Via Super)