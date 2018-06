Axl, voz inconfundível que deu vida ao Guns N’Roses, completa 50 anos

Foto: Reprodução

O guitarrista Slash certa vez descreveu o vocal de Axl Rose como “o som que a fita faz quando fica presa num cassete, só que afinada”. Considerado um dos 100 melhores cantores de todos os tempos pela revista Rolling Stone, o fundador do Guns N’ Roses completa hoje 50 anos.

Axl já chegou a ser expulso do Guns, antes da fama, por chegar atrasado a um show. Foi preso por mais de 20 vezes durante a adolescência, e diagnosticado com transtornos psicóticos. Apesar da fama de exigente com a produção dos espetáculos, ganhou 3 Grammys, além de prêmios e indicações ao MTV Music Awards e American Music Awards.

No ano passado, quando veio ao Brasil para o Rock in Rio, Axl e sua banda atrasaram 1h e 30 para começar um show morno, debaixo de chuva, que agradou pouco aos fãs. Linkamos abaixo o show completo da famosa apresentação de 1991, na segunda edição do festival (para o caso de você ter se esquecido de como soa uma fita cassete presa):