Banda Calypso vai acabar, anuncia Joelma

Uma declaração de Joelma pegou muitos fãs do Calypso de surpresa no fim de semana. Ao lado de Chimbinha, ela anunciou em um show no São João da Capitá, em Recife (PE), na noite de sábado, que a banda vai acabar. A cantora tem intenção de se dedicar à música gospel, mas não revelou datas.

Ao site G1, o empresário da banda Calypso, Fabio Macêdo, disse o término não deve acontecer tão cedo: Joelma e Chimbinha têm compromissos profissionais até o ano que vem. Depois ela estaria livre para começar sua carreira gospel.

Vai deixar saudades?

(via Quem)