Foto: Reprodução

Depois de uma campanha no Facebook apoiada por mais de 100 mil pessoas, a empresa Mattel anunciou que irá produzir bonecas Barbie sem cabelo, para distribuir exclusivamente em hospitais e centros de tratamento de crianças com câncer. A ação, por enquanto, se restringe aos Estados Unidos e Canadá, sem previsão de lançamento no Brasil.

(Via G1)