‘Batman é gay’, revela roteirista do Homem Morcego há 20 anos

Muitos já suspeitavam. E o roteirista de HQs de Batman há mais de 20 anos, Grant Morrison, confirmou em entrevista à Playboy: “Batman é muito, muito gay.” Segundo ele, “a homossexualidade faz parte do Batman”: “Não estou falando em gay num sentido pejorativo. É óbvio que enquanto personagem fictício ele é heterossexual, mas a base do conceito é absolutamente gay.”

Isso explica, diz Morrisson, o motivo pelo qual o personagem prefere sair com Robin a ficar com as várias garotas que dão em cima dele. “E acho que é por isso que as pessoas gostam. Todas as mulheres o querem e usam essas roupas provocantes, pulando de telhado em telhado para alcançá-lo. Mas ele não está nem aí: está mais interessado em sair com o parceiro.”