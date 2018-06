Biografia de Morrissey tem data para sair… na Europa

Enquanto você espera, que tal ler um romance bacana que envolve o cantor?

Morrissey é aquele cara estranho, cantor de uma banda estranha, que tinha um guitarrista ainda mais estranho…e que explodiu no mundo inteiro na década de 1980 – de fato, os Smiths são apontados por muitos especialistas como a maior banda daquele período em que o rock flertava com sintetizadores, ternos coloridos com ombreiras e calças do tipo bag (afff!).

A história da banda, e tantas outras, certamente estarão na aguardada biografia do cantor, que entre outras facetas combate o consumo de carne animal no mundo como Deus persegue o Diabo! O livro deveria ser publicado em setembro, mas um problema ainda mal explicado causou o adiamento. A novidade é que a Amazon colocou um aviso de pré-venda do livro, cujo lançamento agora está marcado para o dia 17 de outubro.

Parece que a biografia do cantor será lançada pela mesma editora de antes, a Penguin, mas apenas na Europa e Reino Unido – o que já deve ser suficiente para transformá-lo em sucesso rapidamente. Morrissey é idolatrado por lá!

Também é no Brasil, onde não há qualquer previsão de lançamento. Se não há para os Estados Unidos, imagina para o país tropical, abençoado por Deus e bonito….

Se você não aguentar esperar, uma dica. Foi lançado no País o romance Caro Morrissey. O livro retrata a vida de um rapaz, Raymond, que é um tanto quanto problemático. Mas as agruras e questionamentos típicos da juventude – amplificados por um episódio que envolve moscas na infância – ganham um contorno diferente quando o jovem passa a relatá-los em forma de cartas (será que elas são enviadas?) para o líder dos Smiths. Vale a pena conferir enquanto você aguarda a chegada da biografia. / DANIEL FERNANDES