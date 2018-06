Black Eyed Peas está próximo do fim, diz jornal

O Black Eyed Peas pode estar com os dias contados. O jornal britânico Daily Mirror, citando uma fonte próxima à banda, afirma que o cancelamento, por parte do grupo, da participação num tributo a Michael Jackson no Reino Unido foi a gota d’água. “Eles são grandes fãs de Jackson.”

A banda, que já vendeu 56 milhões de discos, anunciou férias por período indeterminado em julho, embora houvesse confirmado a presença no tributo. “As coisas estão piorando nos últimos meses e os sinais são de fim”, diz a fonte.