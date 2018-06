Black Sabbath fará shows no Brasil em outubro, diz jornal

O Black Sabbath virá para o Brasil em outubro, afirma o jornal paulistano Destak. Segundo a publicação, que diz ter tido acesso à informação, mas não citou fontes, a banda ainda não definiu os dias e locais das apresentações. Só está certo que não será em nenhum festival.

Após anunciar retorno em 2011, o grupo divulgou que fará shows na América do Sul no mês. Argentina já está com data marcada: será em 6 de outubro, em Buenos Aires. Chile também estaria interessado.