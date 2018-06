Blogueiros ganharão passagem grátis para o Japão

Que tal ganhar passagem grátis para viajar ao Japão? O governo do país asiático quer melhorar sua imagem turística após os terremotos do início do ano – o número de estrangeiros caiu pela metade em um ano. E anunciou que ajudará a financiar a viagem de blogueiros para que eles postem as suas impressões.

Serão fornecidas passagens gratuitas de volta. Ou seja, a ida é por conta do viajante. “Procuramos blogueiros influentes e outros que possam espalhar ao mundo que o Japão é um lugar seguro para visitar”, disse Kazuyoshi Sato, do gabinete de turismo à Economist. Segundo ele, serão 10 mil passagens aéreas.

Os interessados poderão se inscrever a partir de abril de 2012.