Boni, ex-manda-chuva da Globo, participa nesta segunda-feira do Roda Vida, da TV Cultura. E ele foi polêmico ao falar de Twitter, Facebook e cia: “Eu acho que isso se chama suicídio coletivo. Eu não uso”, disse ele, referindo-se à privacidade. “Quando você fala em redes rociais, você leva um susto com a baixa qualidade do que se fala no Facebook, por exemplo.”

