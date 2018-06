Bozo voltará a ter programa na TV. SBT quer estreia já no Dia das Crianças

Já começou a produção do novo programa do Bozo no SBT. Segundo a Folha, o cenário está sendo construído e há diretores que defendem a reestreia do palhaço já neste Dia das Crianças.

Ainda falta, entretanto, encontrar quem viverá o palhaço. A emissora vai garimpar circos para encontrar atores desconhecidos para encarnar o personagem. A ideia é ter, como na década de 80, dois ou três intérpretes.

O saudosismo deve dar a tônica da estreia. O SBT vai reaproveitar elementos do programa que fizeram sucesso na década de 80.