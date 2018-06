Brasil é o quarto país mais feliz do mundo, aponta estudo

Você está contente com a sua vida? Pois 77% dos 18 mil entrevistados pelo instituto Ipsos disseram estar “muito felizes”. O Brasil aparece no ranking em 4º lugar, empatado com a Turquia, com 30% da população muito feliz. Indonésia, Índia e México estão à frente.

O estudo mostra, no entanto, que o Brasil está menos feliz do que em 2007, quando tinha 39% por cento da população muito feliz. A combinação dos resultados também mostra que a América Latina é a região mais feliz do mundo, com 32% se dizendo ‘muito felizes’.

(Via Exame)