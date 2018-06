Cacau Show é notificada por vender ovo de Páscoa mofado, anuncia Procon

A Cacau Show foi notificada nesta quarta-feira, 3, pela Fundação Procon-SP após reclamações de consumidores que teriam comprado ovos de Páscoa mofados. Conforme a Veja, as queixas feitas à entidade se referem ao produto Ovo Brigadeiro, da linha Dreams.

O Procon-SP quer que a Cacau Show esclareça a origem do problema no produto e o que foi feito para compensar os consumidores afetados. “O importante é saber a origem da falha para identificar se há necessidade de recall”, afirmou a técnica da fundação Andrea Benedetto.

Em nota, a Cacau Show disse estar fazendo a troca imediata dos ovos que apresentaram sinais de mofo por qualquer item a escolha do cliente, em qualquer uma das lojas. No comunicado, a empresa diz que não houve falha na fabricação do alimento.”Nosso controle de qualidade reavaliou as amostras e constatou que as eventuais alterações no ‘Ovo Brigadeiro’ ocorreram muito provavelmente devido ao armazenamento inadequado”.

Segundo o Procon-SP, se houver falhas na fabricação, a empresa poderá ser multada em R$ 6 milhões.