A famosa cachaça brasileira 51 fez uma ação de marketing no seriado The Big Bang Theory, que está entre os que fazem maior sucesso nos EUA. A garrafa apareceu por três vezes no cenário durante episódio que foi ao ar na última quinta-feira no país e vai ao ar nesta quarta-feira no Brasil, na Warner Channel.

Durante a transmissão, a garrafa de 51 foi vista por nada menos que 15,05 milhões de norte-americanos, informa a Exame.