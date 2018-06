Caixa do McDonald’s espanca clientes após suspeitar de nota falsa

Esta aconteceu numa filial de Nova York do McDonald’s. Um atendente da rede de fast-food atacou duas clientes violentamente com uma vara de metal. Uma delas fraturou o crânio e quebrou um braço. E tudo foi parar no YouTube.

Tudo começou quando Denise Darbeau e Rachel Edwards, as clientes, deram uma nota de US$ 50 a Rayon McIntosh, o caixa, para pagar a conta. Ele disse que iria checar o dinheiro para saber se não era falso. Houve discussão e, nervosa, Denise bate na cara de McIntosh.

O atendente, então, foi ao fundo da lanchonete buscar a vara de metal. As duas pularam para o outro lado do balcão. O vídeo do YouTube, feito por um cliente e que virou hit na rede, mostra claramente McIntosh batendo nas duas. Uma cliente gritava, desesperada: “Pare! Pare! Pare! Oh meu Deus! Alguém chame a polícia!”

O McDonald’s disse que irá cooperar com as investigações. “A violência neste vídeo é alarmante e repreensível”, disse em comunicado. McIntosh, o atendente, havia saído da prisão em março após cumprir 11 anos de reclusão por assassinato.

ATENÇÃO: VÍDEO COM CENAS FORTES





Via Huffington Post