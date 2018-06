Polaroid que usa filtros do Instagram será lançada em 2014

A Socialmatic – câmera no estilo Polaroid com recursos do Instagram – não é mais apenas um projeto. A empresa que desenvolveu o gadget anunciou hoje que ele chega ao mercado no primeiro quadrimestre de 2014. Trata-se de uma câmera fotográfica que traz todos os filtros e aspectos sociais do Instagram e ainda imprime a foto tirada, como uma Polaroid.

Segundo o criador Antonio De Rosa, do estúdio italiano ADR Design, a Socialmatic Camera teria duas lentes, uma para a captura normal e outra para gerar filtros com efeitos 3D, além de 16 gigabytes de armazenamento, tela sensível a toque, zoom óptico e acesso às redes Wi-Fi e Bluetooth.

Ao tirar uma foto, o usuário poderia aplicar os já tradicionais filtros do Instagram e postar a imagem diretamente na rede social e no Facebook. “Eu pensei sobre a possibilidade de traduzir para a vida real o poder do Instagram e do Facebook juntos, com algumas funções ‘físicas’, como a impressão de imagens”, disse ele ao Huffington Post.

Você compraria uma?