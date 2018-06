Candidato promete no Rio: ‘Rouba, mas rouba menos’

O candidato a vereador Leo Masello, do PTN, do Rio de Janeiro, publicou um vídeo em sua conta oficial do YouTube que afirma: “Rouba, mas rouba menos”. No vídeo, chamado “Brincando de Política”, aparece a seu lado uma pessoa imitando o Tiririca e soltando frases como “vocês já votaram em um palhaço. Não custa nada votar em outro” e “ele vai fazer a mesma m. que o outro.”

Enquanto a imitação de Tiririca falava sobre como usar a verba de gabinete e indicava os eleitores a votarem no candidato para fazer “o circo ficar maior”, Leo Masello, que disputa a vaga de vereador, gargalhava escandalosamente.

Só no fim do vídeo o candidato falou algo: “Peço seu voto para que juntos possamos lutar por uma política melhor”. Em seu site, ele, que se descreve como “não perca seu tempo me julgando… EU SOU MUITO PIOR” no Twitter, afirma: “Política é coisa séria.

Via O Globo