Cão é salvo por maquinista após ser amarrado nos trilhos do trem pelo dono

Banjo está causando comoção nos EUA. O animal foi amarrado aos trilhos do trem pelo dono na Califórnia. O maquinista avistou um animal e um homem no trilho e conseguiu apertar o botão de emergência a tempo de não ocorrer nenhum acidente. O homem de 78 anos foi detido, mas acabou sendo solto após dizer que “não sabia o que estava fazendo”. A família, entretanto, recebeu um aviso de que está “senil”.

Segundo informa o jornal Los Angeles Times, tantas pessoas querem saber de Banjo que o site do departamento de proteção aos animais está com problemas para se manter no ar. Mais de 200 e-mails foram recebidos com interessados em adotá-lo e, vejam só, o cachorrinho até já apareceu em programas de TV.