Cataratas do Iguaçu são reconhecidas oficialmente como uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo

O Brasil não pode se queixar, ao menos no quesito natureza: a fundação New 7 Wonders reconheceu oficialmente as Cataratas do Iguaçu – 275 impressionantes quedas d’água ‘divididas’ entre Brasil e Argentina – como uma das sete novas maravilhas do mundo, ao lado do rio subterrâneo Puerto Princesa, nas Filipinas, e ilha Jeju, na Coreia do Sul. A Floresta Amazônica também figura entre as belezas naturais que devem carregar o título em breve. Abaixo, a lista das mais votadas:

1 – Amazônia (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela)– não confirmada

2 – Baía Halong (Vietnã) – não confirmada

3 – Cataratas do Iguaçu (Brasil e Argentina) – confirmada

4 – Ilha Jeju (Coreia do Sul) – confirmada

5 – Komodo (Indonésia) – não confirmada

6 – Rio subterrâneo Puerto Princesa (Filipinas)

7 – Montanha da Mesa (África do Sul) – não confirmada