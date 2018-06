O programa Show da Fé, do pastor R. R. Soares, foi substituído na Band pelo desenho japonês Cavaleiros do Zodíaco em seis Estados do Brasil. A informação é do jornal O Globo.

A mudança ocorre nos Estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia. O desenho é transmitido às 20h20, em horário nobre.