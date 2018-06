Animação considerada cult, Caverna do Dragão ganha um lançamento muito bacana no Brasil. Todos os 27 episódios das três temporadas ganham versão em DVD numa caixa especial, com som remasterizado em Dolby Digital 2.0

Por enquanto, só está à venda na Saraiva por R$ 79. Confiram a foto da caixa abaixo.

Via O Globo