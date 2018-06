Cebolinha vira Homem-Aranha e Mônica, Mary Jane em gibi

Dica bacana do Judão. Maurício de Sousa acaba de lançar nas bancas uma edição especial da criançada do Limoeiro todo inspirada na saga de Homem-Aranha. No gibi que faz parte da Coleção Clássicos do Cinema Turma da Mônica, Cebolinha aparece de Homem-Aranha segurando a Mônica, uma Mary Jane, em plena capa.

De acordo com a sinopse fornecida pela editora Panini, Cebolinha vira super-herói quando aparece um vilão chamado Doente Verde no bairro do Limoeiro.

Na Coleção Clássicos do Cinema Turma da Mônica, as criações de Maurício de Sousa já apareceram em paródias de filmes como Avatar, Toy Story, Harry Potter, Star Wars e Homem de Ferro, entre outros.