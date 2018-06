Cerveja vira ingrediente para bombons: ficam mais ‘viris’, dizem docerias

Que tal ganhar uma caixa de bombons de cerveja neste natal? Docerias nos EUA estão querendo deixar de lado a fama de que chocolate é presente só para mulheres, misturando cerveja para tornar os doces mais “viris”.

O The Wall Street Journal publicou uma reportagem mostrando que diversas docerias estão fabricando bombons, caramelos e até balas à base de cerveja. “A ideia é conseguir que os homens desejem um caramelo de cerveja “stout” – um tipo de cerveja preta forte – ou um bombom sabor India Pale Ale – uma categoria com bastante lúpulo – tão avidamente como desejariam agarrar uma garrafa de cerveja geladinha”, diz o jornal.

O doce da foto, por exemplo, é “um marshmallow mergulhado em cerveja e coberto com chocolate e com migalhas de pretzel com cerveja, servido com um copo de cerveja preta forte, tipo ‘staut'”.

Que tal?