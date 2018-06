Charlie Sheen se atrapalha com Twitter e posta seu celular sem querer: 1,8 mil SMS em minutos

Charlie Sheen queria falar com Justin Bieber. E mandou uma mensagem pelo Twitter: “310-954-7277 Me liga, bro”. Acontece que o ex-astro de Two And a Half Men se esqueceu de mandar uma mensagem privada. E todos os 5,5 milhões de seguidores viram.

Óbvio, houve trocentos retweets e os fãs começaram a mandar mensagens SMS sem parar. Segundo o Daily Mail, o celular não parava de tocar. Foram 1,8 mil mensagens SMS recebidas em minutos.

Ele também atendeu a ligações. Em algumas, disse que era de uma pizzaria. Em outras, gritava seu bordão: “Winning”. Mas o celular não parava de tocar: “Acho que preciso de um novo telefone”, confessou no restaurante que estava, em Las Vegas.

Dito e feito. Se tentar ligar para o número, receberá a gravação: “O número para o qual você está ligando não é válido.”