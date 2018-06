Desde ontem, quem comprar o Mc Lanche Feliz no McDonald’s leva um personagem da turma do Chaves em pelúcia. Há bonecos do Quico, Seu Madruga, Nhonho, Dona Florinda, Professor Girafales, Pópis, Paty e Godinez, além do próprio Chaves, que vem em duas versões, dentro e fora do barril.

Veja as fotos: