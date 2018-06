Chegada do Instagram ao Android gera polêmica no Twitter

A notícia disponibilização do aplicativo Instagram para os celulares com o sistema operacional Android virou Trending Topic mundial no Twitter. Alguns reclamam da popularização do programa, que antes era exclusivo para produtos da Apple; outros reclamam dos comentários elitistas, e muitas piadas surgiram com a situação. Veja alguns tuites:

Tradução: ‘se você está usando um Android, por favor não me siga no instagram. obrigada‘

No Instagram, fotos com a tag #instadroid brincam com a chegada de novos usuários:

Atualização: Os Tumblrs Hipsters Orkutizados e Orkutgram também fazem graça com o elitismo do uso exclusivo do Instagram para iPhone.