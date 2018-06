Cheiro de calça jeans usada várias vezes não é ruim, aponta estudo

Um time de 30 voluntários na Austrália aceitou vestir a mesma calça jeans cinco vezes por semana durante três meses, sem chegar perto da máquina de lavar roupa. Objetivo: provar que o cheiro do brim sujo não é tão ruim assim. Tullia Jack, responsável pela ideia, afirmou que o estudo – tese na Universidade de Melbourne – pode ajudar a mostrar novos caminhos para a economia de água, eletricidade e consumo de sabão em pó.

As calças usadas no experimento devem ser expostas em março, permitindo que o público avalie com o próprio nariz se as conclusões são verdadeiras ou não.

(Via MailOnline)