Chico Bento ganha jogo para Facebook e Orkut

Foto: Divulgação

Em breve, os fãs da Turma da Mônica terão mais uma diversão on-line. O jogo Turma do Chico Bento deve estrear em maio no Facebook e no Orkut. Os jogadores poderão interagir – e até namorar -, e terão que cumprir missões para cuidar do sítio, como roubar goiabas do ‘Nhô Lau’.

O jogo vem sendo desenvolvido pelo estúdio brasileiro Insolita desde o final de 2011 e será distribuído pela Level Up!. A trilha sonora também é nacional, composta pelo 8-bit Trio, de Lucas Lima. “Vai ser muito divertido ver todo mundo visitando a Vila Abobrinha e brincando com o Chico Bento. O jogo traz um mundo lindo e lúdico que vai agradar crianças e adultos”, comenta Maurício de Souza.

(Via G1)